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Vali Günaydın, Muhtarlarla buluşmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Eğirdir ilçesinde muhtarlarla buluştu.

Vali Şehmus Günaydın muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Eğirdir ilçesinde yapılan toplantıya mahalle muhtarları ve köy muhtarlarından yaklaşık 50 muhtarın yanı sıra Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, İl özel idaresi yetkililerinin ve ilçede görev yapan yöneticiler katıldı. Vali Şehmus Günaydın her ilçede muhtarlar toplantısı düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, "Düzenlediğimiz toplantılarla sorunları yerinde görme fırsatımız oluyor ve çözümü daha hızlı gerçekleştiriyoruz. Toplantılar haricinde tüm köylerimizi ziyaret edecek şekilde de program yaptık. Muhtarlarımız bizim için çok önemli, köylerimizde ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlar ile aramızda köprü vazifesi görüyorsunuz. Sizler bizim elimiz, gözümüz, kulağımızsınız. Bizim gidemediğimiz, tespit edemediğimiz bir husus olursa muhtarlarımızın bize ulaştırmasıyla o hususa müdahale şansımız oluyor. Hep ifade ettiğim gibi özellikle muhtarlarımızdan, mahalle ve köylerinde ihtiyaç sahibi hiç vatandaşımız kalmayacak şekilde, bu kış günü evimde kömür yok diyen hiçbir vatandaşımız kalmayacak şekilde, evime aş götüremiyorum diyen hiçbir vatandaşımız kalmayacak şekilde çalışmalarını istiyoruz. Bunlardan herhangi birini tespit ettiğiniz zaman ilgili arkadaşlarımıza yâda bizlere muhakkak bildiriniz. Özellikle vatandaşlarımız arasında sorunu için kendi müracaat edemeyen kişiler varsa bilhassa onları mutlaka Kaymakamlıklarımıza ve ilgili kurumlarımıza bildirelim. Bu öncelikli görevimizi hiç unutmayalım."

Konuşmanın ardından Vali Günaydın toplantıda muhtarlara tek tek söz vererek, talep ve önerileri dinledi. İletilen konularla ilgili hazır bulunan yetkililere talimat vererek, taleplerin derhal yerine getirilmesini istedi.

(FK-Y)



20.01.2017 13:03:42 TSI

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