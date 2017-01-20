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Üniversite öğrencilerinden karne hediyesi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Bir grup üniversite öğrencisi yardıma muhtaç öğrencilere yardım etmek amacıyla Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kermes ve benzeri organizasyonlar düzenledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü öğrencileri kermes ve benzeri organizasyonlardan toplanan ayni ve nakdi yardımlar ile giyim ve kırtasiye malzemesi aldı. Adıyamanlılar Vakfı destek verdiği yardım kampanyasında Kahta ilçesine bağlı Alidam Köyü Ortaokulundaki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu. Yaklaşık 300 öğrenciye ulaştırılan yardım malzemeleri Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ve okul müdürü Mehmet Çoban tarafından öğrencilere dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, düzenlenen yardım programına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, "İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı Petrol Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk projesi kapsamasında topladıkları yardımları buradaki öğrencilerimize dağıttık. Buna vesile olan Adıyamanlılar Vakfı ve Kahta Beyan Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yardımlar okullarımızın ihtiyacı doğrultusunda tamamlanır. Çocuklarımızı böylelikle geleceğe daha güzel hazırlayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca büyük emek sarf eden İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kutluyorum. Hayallerine ulaştıracak çocukları" ifadelerini kullandı.

Karne öncesi aldıkları kırtasiye ve giyim malzemelerini teslim alan öğrenciler, İstanbul'da kendileri yardım toplayan İTÜ öğrencilerine ve kampanyaya destek veren Adıyamanlılar Vakfı ile Kahta Beyan Gazetesine teşekkür etti.

(HT-SD-Y)



20.01.2017 13:03:43 TSI

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