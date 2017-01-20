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Vali Okur; "Hedefimiz Uşak'ı Eğitim Öğretimde Türkiye 1. yapmak"



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - Uşak Valisi Ahmet Okur Eşe Halil Erdoğdu İlkokulu'ndaki karne programına katıldı. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Okur önemli tavsiyelerde bulundu. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Okur burada yaptığı konuşmada; " Zaten Uşak'ta başarılı olan seviyemizi çok daha yukarılara çıkarıyorsunuz. İnşallah bizim hedefimiz eğitim öğretim kalitesinde ve başarısında Türkiye'nin ilk üçüne girebilmek, olmayacak bir şey yok, bizim hedefimiz inşallah 1. olmak" dedi.

Vali Okur okulu ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi. Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilerle konuşan Vali Okur 15 Temmuz'u ve devamında gelen milli birlik ve beraberliği hatırlattı ve bunun devam etmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle üst sınıf öğrencilere cep telefonunun zararları hakkında da bilgiler veren Vali Okur, bu yaşta cep telefonuyla fazla haşir neşir olunmamasını, kullanırken de bilinçli ve fayda sağlayacak yönleriyle kullanılmasını istedi.

Sınıfları gezdikten sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Okur burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı ; "2017 yılının ilk yarısı bugün nihayet buldu. Güzel bir eğitim dönemi geçirdik diye değerlendiriyorum. Gerçekten başarılı bir okuldayız ilkokulu ve ortaokulu ve inşallah lisesi ve üniversitesi çok daha başarılı geçecek bir sürecin ilk adımında beraber olduk. Bugün 393 okulumuzda okul öncesinde 5 bin 312 öğrencimiz var 17 bin 529 ilkokul öğrencimiz ve 20 bin 257 ortaokul öğrencimiz, 17 bin 409 lise öğrencimiz ile birlikte bugün yaklaşık 61 bin öğrencimiz tatile giriyor. Başarılı geçen bir dönemden sonra tatilin hak edildiğini değerlendirerek, inşallah daha başarılı daha kaliteli bir eğitin döneminde beraber olmak üzere arkadaşlar buradan ayrılacaklar . Ben bugüne kadar verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz adına minnettarız emeklerinizi Allah zayi etmesin. Çocuklarımız gerçekten pırıl pırıl, gözleri heyecan ve neşe dolu, eğitimi öğretimi okulu severek buraya geliyorlar bu anlamda sizlerin katkıları gerçekten öğretmen ve eğitim kalitesi anlamında da bizim değer verdiğimiz bir husus. Zaten Uşak'ta başarılı olan seviyemizi çok daha yukarılara çıkarıyorsunuz. İnşallah bizim hedefimiz eğitim öğretim kalitesinde ve başarısında Türkiye'nin ilk 3'ne girebilmek, olmayacak bir şey yok, bizim hedefimiz inşallah 1. olmak. Bu anlamda sizlerin bu işi benimsemesi, kabul etmesi, bu değişim ihtiyacını tespit ederek buna yönelik çalışmalarınıza devam etmeniz bizim için önemli. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. İnşallah önümüzdeki döneme güzel bir hazırlık dönemi oluşur."

Vali Okur'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Mesut Taner Genç, Garnizon komutanı J.Albay Nedim Selbisu İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Sayın Dalkıran İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti.

(BK-MB-Y)



20.01.2017 13:09:45 TSI

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