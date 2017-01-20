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İZAYDAŞ Akademi, 32 dönem mezunlarını verdi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği üyesi kuruluşların temsilcileri, İZAYDAŞ Akademinin 32. dönem mezunları olarak sertifikalarını aldı.

TAYÇED üyesi kuruluşlardan Akademi Çevre, Anel Doğa, ATY Çevre, ITC Türkiye, Remondis, Modern Enerji, Ortadoğu Enerji ve Shell Türkiye ile Nevşehir Belediyesi'nin çevre ve atık yönetimi ile ilgili temsilcilerinden oluşan 15 kişilik grup, konusunda uzman şirket yöneticilerinden iki günlük teorik ve pratik eğitim aldı. Atık yönetiminin tüm aşamalarının İZAYDAŞ'taki uygulamalarını yerinde görme imkanı bulan 32. dönem İZAYDAŞ Akademi katılımcılarına eğitimlerin sonunda sertifikaları verildi. Genel Müdürlük toplantı salonunda gerçekleşen sertifika töreninde İZAYDAŞ yöneticileri, eğitmenler ve Akademi katılımcıları hazır bulundu. Sertifika töreni öncesi düşüncelerini paylaşan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İZAYDAŞ'ın tecrübe ve birikimlerinin İZAYDAŞ Akademi adı altında sektörün aktörleriyle sistematik bir şekilde paylaşılmasını önemsediklerini kaydetti. Saraç, bu konuda özellikle sektörde aktif olarak çalışan temsilcilerin bu programla ilgili görüş ve eleştirilerinin İZAYDAŞ Akademi'ye değer katacağı gibi sektörde ortak bir dil oluşmasına da katkı sağlayacağını belirtti. TAYÇED üyesi kuruluşların temsilcileri de, eğitimlerin çok iyi geçtiğini belirtirken İZAYDAŞ'taki uygulamalar hakkındaki bu bilgilerin Akademi adı altında bir program olarak paylaşılmasının değerli olduğuna dikkat çektiler.

Konuşmaların ardından Akademi katılımcılarına tek tek sertifikaları verilirken iki günlük eğitim boyunca derslere en çok katılım gösteren mavi masa sürpriz bir hediye ile ödüllendirildi. Sertifika töreninin ardından Genel Müdür Muhammet Saraç ve İZAYDAŞ yöneticileri ile TAYÇED üyesi kuruluşlarda görevli Akademi katılımcıları hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İG-RFK-Y)



20.01.2017 13:10:55 TSI

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