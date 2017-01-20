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Viranşehir'den Kulalı öğrencilere mektupla cevap



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Kenan Evren Ortaokulu öğrencilerinin göndermiş olduğu mektup ve hediyelere Şanlıurfa'nın Viraşehir ilçesindeki öğrencilerden cevap geldi.

Kula Kenan Evren Ortaokulu öğrencileri geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Viranşehir Saidi Nursi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine birlik ve beraberlik amacıyla mektup gönderdi. Gönderilen mektuplarda Viranşehir'deki öğrencilere birlik ve beraberlik konulu şiirlerle birlikte hediyeler de gönderen öğrencilere, Viranşehir'deki kardeşlerinden cevap geldi. Gelen cevaplarla ilgili açıklamalarda bulunan Kenan Evren Ortaokulu Müdürü Fatih Saracaloğlu, "Milli birlik ve beraberlik değerimiz etkinliklerinde Şanlıurfa-Viranşehir Saidi Nursi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Kula Kenan Evren Ortaokulu öğrencilerinin kaleminden dökülen milli birlik ve beraberlik konulu şiir ve mektuplar eşliğinde ilçemizi ve ilimizi hatırlatan hediyelerimizi sunmuştuk. Konuyla birebir ilgilenen öğrencilerimiz aralarında uzun yollar bulunan iki okulun kardeşlik girişiminin nasıl duygu oluşturduğunu merak etmeye başlamışlardı. Hediyelerimizi ve mektuplarımızı teslim alan Viranşehirli kardeşlerimiz teşekkürlerini sundular" dedi.

Saidi Nursi İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seyfettin Doğan, yazdığı teşekkür cevabında şunları söyledi: "Ben Fatih kardeşimle 4 yıl aynı okulda çalıştım. Farklı bölgelerden gelmiş olmamız kültürel çeşitliliğe katkı sağlayarak çalıştığımız okula daha güzel bir anlam katmıştı. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz dokunduğumuz yürekler bize kalan en manalı hatıralar oldu. Değerler eğitiminin vesile olduğu bu etkinlikle beraber emek verdiğimiz güzel günlerimizi yad ettik. Bin 200 kilometrelik mesafeden gelen birlik mesajları ve kültürel hediyeler öğrencilerimizi çok duygulandırdı. Aynı zamanda gözlerinin içi parladı. Bir çocuğu sevindirmek işte bu kadar kolaydı. Kalbinizdeki sevgiyi bitirmediğiniz sürece mutluluk peşinizi bırakmaz. Bu etkinliği düzenleyen ilgili meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı topraklarda birlikte yaşadığımız siz değerli kardeşlerimize kucak dolusu selamlar"

(HY-AY-Y)



20.01.2017 13:13:39 TSI

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