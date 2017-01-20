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Antalya'da sömestr heyecanı

- Antalya'da 440 bin 715 öğrenci karne heyecanı yaşadı



(Fotoğraflı)



Suat Metin

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 2016-2017 Eğitim Öğretim yılının birimci döneminde 440 bin 715 öğrenci karne almanın heyecanını yaşadı. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okullara koşan öğrenciler, karnelerini alabilmek için son zilin çalmasını heyecanla bekledi.

Antalya'da bin 516 okulda eğitim ve öğretim gören 440 bin 715 öğrenci ile 30 bin 225 öğretmen karne ve sömestr heyecanını birlikte yaşadı. 20 Ocak'ta sona eren 2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılının birinci döneminde 15 günlük sömestr tatiline giren öğrenciler, ilk dönem karnelerini Muratpaşa ilçesi Antbirlik İlkokulunda düzenlenen karne töreniyle aldılar. Antalya Valisi Münir Karaloplu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da katıldığı törende, minik öğrenciler karnelerini bir an önce almak için sabırsızlıkla bekledi. Zilin çalmasıyla birlikte karnelerini öğretmenlerinden alan öğrenciler, anne ve babalarına koşarak sevinçlerini paylaştı. Karnelerindeki notları meraklı gözlerle kontrol eden ve oldukça heyecanlı olduğu gözlenen öğrencilerin bu sevincine, aileleri ve yine tatile girecek olan öğretmenleri de ortak oldu.



710 dönem birincisine 5 yıldızlı tatil

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan "Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek" protokolü kapsamında, dönem birincisi olan 710 öğrenc de anne ve babalarıyla birlikte 3 gün boyunca Antalya'daki beş yıldızlı otellerde tatil yapacak.



"Tatilde ödev yaptırmayın"

Karne töreni sonrası açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, 15 günlük tatilde öğrencilerin dinlenmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere ödev verilmemesi konusunda direktifleri olduğunu kaydeden Arslan, ailelere de seslenerek, "Çocuklarımızın yarıyılda bol bol aktivitelere katılıp dinlenmelerini tavsiye ediyorum. Aileler çocuklara kesinlikle baskı uygulamamalıdır. Bu şekilde motive olarak ikinci dönemde daha başarılı olacaklardır. Çocuğum daha çok kendini geliştirir diye ödev yaptırmak doğru değil. Zorla yaptırılan ödev öğrencilere bir katkı sağlamaz" diye konuştu.

15 günlük tatile giren öğrenciler, ikinci döneme 06 Şubat 2017 tarihinde başlayacak, 9 Haziran'da da 2016-2017 Eğitim Öğretim yılını tamamlayacaklar.

(SM-SÇ-Y)



20.01.2017 13:17:12 TSI

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