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Ordu'da 34 bin aileye sosyal yardım

20 Ocak 2017 Cuma, 13:14
Ordu'da 34 bin aileye sosyal yardım
Ordu'da 34 bin aileye sosyal yardım
- Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu:
- "2016 yılında il genelinde 34 bin 400 aileye 143 milyon TL ayni ve nakdi yardım yapılırken, 40 bin 820 ton kömür yardımı yapıldı"
- "Engelli ve yaşlılar için 83 milyon TL ödeme yapıldı"^

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, 2016 yılında il genelinde 34 bini aşkın aileye devlet tarafından sosyal yardım yapıldığını söyledi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla muhtaç durumdaki ailelere yapılan yardımlarla ilgili bilgilendirmede bulunan Vali Balkanlıoğlu, 2016 yılında, 34 bin 400 aileye yaklaşık 143 milyon TL tutarında ayni ve nakdi yardım yapıldığını ayrıca bu ailelere toplam 40 bin 820 ton kömür yardımında bulunulduğunu belirtti.
2016 yılında Genel Sağlık Sigortası çalışmaları kapsamında toplam 13 bin 354 başvuru alındığını dile getiren Vali Balkanlıoğlu, gelir düzeylerine göre Ordu ili genelinde G0 kategorisinde 9 bin 969, G1 kategorisinde 3 bin 232, G2 kategorisinde 144, G3 kategorisinde 6 olmak üzere toplam 13 bin 354 kişinin Genel Sağlık Sigortasından yararlandırıldığını kaydetti.

Engelli ve yaşlılar 83 milyon TL
2022 sayılı kanun kapsamında da yoğun çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Balkanlıoğlu, 18 yaş üstündeki 11 bin 543 engelliye engelli maaşı, 18 yaş altındaki 747 engelli için engelli yakını aylığı, 13 bin 480 yaşlıya da yaşlılık maaşı olmak üzere toplam 25 bin 770 kişiye, 83 milyon 600 bin TL ödemede bulunulduğunu belirtti.
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakdi yardım, muhtaç asker ailelerine yapılan yardım ile öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımlarının 2016 yılında da sürdürüldüğünü vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, bu kapsamda toplam 7 bin 126 kişiye, yaklaşık 16.1 milyon TL nakdi yardım yapıldığını söyledi.

İşsizler iş sahibi yapılıyor
Vali Balkanlıoğlu, 2016 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından iş yeri kurma, sosyal hizmet, hayvancılık ve tarım alanında toplam 3 bin 118 kişinin istihdam edildiğini ve toplam bütçesi 1.3 milyon TL olan 27 adet projenin onaylanarak uygulamaya koyulduğunu kaydetti. Toplam bütçesi 1 milyon TL olan ve bin 136 kişiye istihdam sağlayacak olan 10 projenin ise onay beklediğini kaydeden Vali Balkanlıoğlu, "Bunların yanında 538 kişiye istihdam sağlayacak, 7 milyon TL toplam bütçesi olan 6 projemiz de ihale aşamasındadır" dedi.
(MAK-SLH-Y)

20.01.2017 13:19:01 TSI
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