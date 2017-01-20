20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da 241 bin öğrenci için yarıyıl tatili başladı

20 Ocak 2017 Cuma, 13:21
Samsun'da 241 bin öğrenci için yarıyıl tatili başladı
Samsun'da 241 bin öğrenci için yarıyıl tatili başladı
- Samsun'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 241 bin 608 öğrenci bugün karnelerini aldı

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Samsun'da 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 241 bin 608 öğrenci bugün karnelerini aldı.
Sömestri tatili nedeniyle İlkdım İstiklal Mesleki ve Anadolu Lisesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Karne dağıtım töreni öncesi Okul Müdürü Ender Aygün'ün konuşmasının ardından 12. sınıf öğrencisi Hakan Ali Baş isimli öğrenci 'Sessizlik' adlı şiirini okudu, yine 12. sınıf öğrencisi Oğuzhan Üstünbaş da zeybek oyunu oynadı.

"Karneler onların 'iyi' ya da 'kötü' birer çocuk olduğunun göstergesi değildir"
Okunan şiir ve zeybek oyununun ardından kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "2016-2017 eğitim-öğretim yılının 1. dönemini bu hedef doğrultusundaki çalışmalarımız ile sonlandırdık. Bugün bin 27 okulumuzda eğitim gören 241 bin 608 öğrencimiz ile eğitimin en büyük fedakarlığını yapan 17 bin 135 öğretmenimiz yarıyıl tatiline giriyor. Sevgili anne babalar, bugün çocuklarınızın alacağı karneler onların 'iyi' ya da 'kötü' birer çocuk olduğunun göstergesi değildir. Karne çocuklarınızın zekasının, iyi insan olmasının, devletine veya milletine bağlı bireyler olduğunun göstergesi değildir. Karne çocuğunuzun ders performansını gösteren, güçlendirilmesi gereken kazanımları görmemizi sağlayan belgelerdir. Bugün verilen karneler sadece çocukların değil aynı zamanda anne babaların, öğretmenlerin ve bizlerinde karneleridir. Tatili saatlerimizi çalan günler olarak değil, saatlerimizi daha nitelikli hale getirebileceğimiz zamanlar olarak görmeli ve planlamalıyız. Sevgili çocuklar, tatilde ders anlamında eksik olduğunuz kazanımları giderebileceğiniz gibi nitelikli filmler izlemeyi, düşünme gücünüzü artıracak kitaplar okumayı, şehrin caddelerini, tarihini bilerek ve hissederek dolaşmayı unutmayın" dedi.

"Hedefimiz iyi bir eğitim"
Hedeflerinin iyi bir eğitim olduğunu vurgulayan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Biz eğitim ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Benim birinci görevim eğitime katkı ya da eğitimin daha iyi olması ile ilgili bir çaba olacaksa onun tam ortasında yer almayı kendime görev veriyorum. Her bir öğrencinin de başarıyı yakalamak ile ilgili çok ciddi çaba sarf etmeniz gerektiğini ısrarla, üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Eğer eğitimde biz bir takım başarısızlıklar içerisine sürükleniyorsak, bu toplumun tüm alanlarını kuşatıyor ama eğitimde başarıyı yakalamışsak toplumun her zerresini bir şekilde ilgilendiriyor. Onun için eğitim konusunda Samsun'dan sorumlu olduğumuz için Samsun'da eğitimi daha üst seviyelere çıkarılması ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bunu yapacağız. Hatta okula yeni başlayacak olan öğrenciden, bitirmek üzere olan öğrenciye kadar, öğretmenlere kadar, eğitim camiasında bize katabileceği bir düşünce veya fikir varsa onların fikirlerini de almak isteriz. Çünkü hedefimiz iyi bir eğitim. Samsun belki belli bir dönem olumsuz dalgalanmalar içerisinde olmuş, onun içinde eğitimi adeta projelere boğduk. En son Maarif Hareketi projesini başlattık" diye konuştu.
Tatilde öğrencilere bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Vali Şahin, "Tatil diye bir şey yok, adı tatil. Zamanımızı ne kadar verimli ve etkin kullanırsak o kadar başarılı oluruz. Tatil zamanlarında bol bol kitap okuyun" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 153 öğrenciye onur belgeleri verildi. Daha sonra Vali Şahin ve beraberindekiler sınıflara girerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.
(GKH-SLH-Y)

20.01.2017 13:26:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hastane sınıfında karne heyecanı
YEREL

HASTANE SINIFINDA KARNE HEYECANI
Sosyal medyada terör propagandası davasında karar
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI DAVASINDA KARAR

Samsunspor'un 28 yıllık acısı
YEREL

SAMSUNSPOR'UN 28 YILLIK ACISI
Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

&quot;İnsanlığın Sınavı Halep'in Çocukları&quot; Projesi
YEREL

"İNSANLIĞIN SINAVI HALEP'İN ÇOCUKLARI" PROJESİ
OMÜ'de yeşil karta sevk istenmiyor
YEREL

OMÜ'DE YEŞİL KARTA SEVK İSTENMİYOR
Elim kazayı unutmadılar
YEREL

ELİM KAZAYI UNUTMADILAR
Samsunspor'da gözler, Adana Demirspor maçına çevrildi
YEREL

SAMSUNSPOR'DA GÖZLER, ADANA DEMİRSPOR MAÇINA ÇEVRİLDİ
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Öğrenci evinde yangın
YEREL

ÖĞRENCİ EVİNDE YANGIN
OMÜ Rektörü Kavak'ta
YEREL

OMÜ REKTÖRÜ KAVAK'TA
Lise öğrencilerinden 4 dilde 4 dergi
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN 4 DİLDE 4 DERGİ

Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Alaçam'da fırınlar denetlendi
YEREL

ALAÇAM'DA FIRINLAR DENETLENDİ
Yeşilyurt Kıyı Tesisi 'geçici deniz hudut kapısı' olarak hizmet verecek
YEREL

YEŞİLYURT KIYI TESİSİ 'GEÇİCİ DENİZ HUDUT KAPISI' OLARAK HİZMET VERECEK
Samsun'da lojistik köy merkezi idare toplantısı
YEREL

SAMSUN'DA LOJİSTİK KÖY MERKEZİ İDARE TOPLANTISI
Bafra'da halk günü
YEREL

BAFRA'DA HALK GÜNÜ
Samsunspor'un 28 yıl önce geçirdiği trafik kazası
YEREL

SAMSUNSPOR'UN 28 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI
Başkan Şahin: &quot;Samsun ile beraber daha büyük bir aileyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN: "SAMSUN İLE BERABER DAHA BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
İhracata giden yol: Lojistik Köy
YEREL

İHRACATA GİDEN YOL: LOJİSTİK KÖY
Karne öncesi öğrenciler huzurevini ziyaret etti
YEREL

KARNE ÖNCESİ ÖĞRENCİLER HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ
Samsun fuarlarında KOSGEB-TÜYAP işbirliği
YEREL

SAMSUN FUARLARINDA KOSGEB-TÜYAP İŞBİRLİĞİ
Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Kış şartlarına dayanıklı biber tohumu üretimi
YEREL

KIŞ ŞARTLARINA DAYANIKLI BİBER TOHUMU ÜRETİMİ