YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsun'da 241 bin öğrenci için yarıyıl tatili başladı

Samsun'da 241 bin öğrenci için yarıyıl tatili başladı

- Samsun'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 241 bin 608 öğrenci bugün karnelerini aldı



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun'da 2016-2017 eğitim-öğretim yılı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 241 bin 608 öğrenci bugün karnelerini aldı.

Sömestri tatili nedeniyle İlkdım İstiklal Mesleki ve Anadolu Lisesinde karne dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karne dağıtım töreni öncesi Okul Müdürü Ender Aygün'ün konuşmasının ardından 12. sınıf öğrencisi Hakan Ali Baş isimli öğrenci 'Sessizlik' adlı şiirini okudu, yine 12. sınıf öğrencisi Oğuzhan Üstünbaş da zeybek oyunu oynadı.



"Karneler onların 'iyi' ya da 'kötü' birer çocuk olduğunun göstergesi değildir"

Okunan şiir ve zeybek oyununun ardından kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "2016-2017 eğitim-öğretim yılının 1. dönemini bu hedef doğrultusundaki çalışmalarımız ile sonlandırdık. Bugün bin 27 okulumuzda eğitim gören 241 bin 608 öğrencimiz ile eğitimin en büyük fedakarlığını yapan 17 bin 135 öğretmenimiz yarıyıl tatiline giriyor. Sevgili anne babalar, bugün çocuklarınızın alacağı karneler onların 'iyi' ya da 'kötü' birer çocuk olduğunun göstergesi değildir. Karne çocuklarınızın zekasının, iyi insan olmasının, devletine veya milletine bağlı bireyler olduğunun göstergesi değildir. Karne çocuğunuzun ders performansını gösteren, güçlendirilmesi gereken kazanımları görmemizi sağlayan belgelerdir. Bugün verilen karneler sadece çocukların değil aynı zamanda anne babaların, öğretmenlerin ve bizlerinde karneleridir. Tatili saatlerimizi çalan günler olarak değil, saatlerimizi daha nitelikli hale getirebileceğimiz zamanlar olarak görmeli ve planlamalıyız. Sevgili çocuklar, tatilde ders anlamında eksik olduğunuz kazanımları giderebileceğiniz gibi nitelikli filmler izlemeyi, düşünme gücünüzü artıracak kitaplar okumayı, şehrin caddelerini, tarihini bilerek ve hissederek dolaşmayı unutmayın" dedi.



"Hedefimiz iyi bir eğitim"

Hedeflerinin iyi bir eğitim olduğunu vurgulayan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Biz eğitim ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Benim birinci görevim eğitime katkı ya da eğitimin daha iyi olması ile ilgili bir çaba olacaksa onun tam ortasında yer almayı kendime görev veriyorum. Her bir öğrencinin de başarıyı yakalamak ile ilgili çok ciddi çaba sarf etmeniz gerektiğini ısrarla, üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Eğer eğitimde biz bir takım başarısızlıklar içerisine sürükleniyorsak, bu toplumun tüm alanlarını kuşatıyor ama eğitimde başarıyı yakalamışsak toplumun her zerresini bir şekilde ilgilendiriyor. Onun için eğitim konusunda Samsun'dan sorumlu olduğumuz için Samsun'da eğitimi daha üst seviyelere çıkarılması ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa bunu yapacağız. Hatta okula yeni başlayacak olan öğrenciden, bitirmek üzere olan öğrenciye kadar, öğretmenlere kadar, eğitim camiasında bize katabileceği bir düşünce veya fikir varsa onların fikirlerini de almak isteriz. Çünkü hedefimiz iyi bir eğitim. Samsun belki belli bir dönem olumsuz dalgalanmalar içerisinde olmuş, onun içinde eğitimi adeta projelere boğduk. En son Maarif Hareketi projesini başlattık" diye konuştu.

Tatilde öğrencilere bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Vali Şahin, "Tatil diye bir şey yok, adı tatil. Zamanımızı ne kadar verimli ve etkin kullanırsak o kadar başarılı oluruz. Tatil zamanlarında bol bol kitap okuyun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 153 öğrenciye onur belgeleri verildi. Daha sonra Vali Şahin ve beraberindekiler sınıflara girerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıttı.

(GKH-SLH-Y)



20.01.2017 13:26:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER