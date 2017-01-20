YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adalar Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mini evler

Adalar Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mini evler



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Marmara Adalar Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde devam eden çalışmalar kapsamında sokakta yaşamını sürdüren hayvanlara mini evler yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleri ile devam eden çalışmalarda bir süre önce adanın muhtelif yerlerine konulan köpek evlerinin ardından şimdi de mini kedi evleri yerleştirildi. Soğuk havalarda ada genelinde bulunan çok sayıda sokak hayvanının ise kısa sürede yerleştirilen kedi ve köpek evlerinde barınmaya alıştıkları gözlemlendi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Belediye ekiplerinin kedi ve köpek evlerinin dağıtımlarını gerçekleştirdiğini, sokaklarda yaşayan canlara her zaman sahip çıkacaklarını ifade etti.



20.01.2017 13:27:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER