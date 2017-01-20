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Karaman'da kasa hırsızı üç kişi tutuklandı



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da bir işyerinin çelik kasasından duvarı delerek 14 bin lira çaldıkları ileri sürülen 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı, iki ay önce Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı duvarı delerek işyerine giren hırsızlar çelik kasada bulunan 14 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı. Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.L., İ.L. ve H.Ü., isimli kişiler yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

(MD-AH-Y)



20.01.2017 13:31:45 TSI

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