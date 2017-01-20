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Yüksel ve Aksoy Katar'da iş gezisine katıldı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Katar gezisinde Salihli'yi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy temsil etti.

TOBB'un Ortadoğu ve Körfez açılımı çerçevesinde Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Jassim himayelerinde, TOBB ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde, Katar'da Türk ve Katarlı firmalar bir araya geldi. Manisa'dan geziye Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil'in yanı sıra Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy katıldı.

TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Katar 2. KOBİ Konferansı için gittiği Katar'ın Başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edildi. Emirlik Divan ofisinde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Katar'ın ekonomi ve yatırım alanlarında ikili ilişkileri gözden geçirildi. Ziyarete, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bin Jassim Al Thani, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halim Mete ve Ender Yorgancılar ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile pek çok platformda büyük bir uyumla çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Katar ile ortak çalışmaları daha ileri boyutlara taşımaya da kararlı olduklarını söyledi.

Katarlı firmaların Türkiye'deki yatırımları hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Commercial Bank Qatar'ın Alternatifbank'ı, Qatar National Bank'ın, Finansbank'ı satın aldığını, Katar Silahlı Kuvvetler Endüstri Komitesi'nin BMC'nin yüzde 49 hissesine ortak olduğunu, Mayhoola Investment'ın Boyner Grubu'nun yüzde 31 hissesini, Bein Media Grup'un Digiturk'ü satın aldığını, Al Sraiya Holding'in Mado'nun yüzde 49, Qatar Holding'in Banvit'in yüzde 40 hissesine ortak olduğunu, ayrıca Qatari Diar'ın İstanbul'da SeaPearl Ataköy isimli gayrimenkul yatırımını yaptığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu ayrıca Katar'da turizm, hizmet ve hastane sektöründe büyük potansiyel bulunduğuna işaret etti.

(BA-ÖA)



20.01.2017 13:32:49 TSI

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