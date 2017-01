YEREL HABERLER / ISPARTA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Isparta'ya Tematik Meslek Lisesi

ISPARTA (İHA)- Milli Eğitim Bakanlığı, pilot olarak seçtiği ve aralarında Isparta'nın da olduğu 8 ilde Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılmasına karar verdi.

Isparta'da İl İstihdam Kurulu toplantısında Isparta'da açılacak tematik meslek lisesinin gül üzerine açılması teklifi kabul edildi. İl Milli Eğitim Müdürü İlyas Can, "Isparta ilimizde tematik bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılması istenmiştir. Endüstriyel gül ürünleri alanı açılması için sektör temsilcileriyle gerekli protokolleri imzaladık. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararı doğrultusunda ilimizde gül sektörü üzerine tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılması ile ilgili hazırlanacak rapor, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze sunulacaktır" dedi.



Gül üzerine olmasını teklif ettik

Bakanlığının talebi doğrultusunda bu okulun sadece bir alanda eğitim vereceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Can, "Şuan pilot iller seçilmiş durumda ve bunlardan birisi de Isparta. Bize ne açabiliriz diye sordular. Isparta'da en popüler ürün güldür dedik. Bakanlıkta ilk olarak bu tarım ürünü olarak değerlendirildi. Sonra biz bunu düzelttik. Gülün ekimi, hasadı gibi alanda eğitim veren bir okuldan ziyade gülün işlenmesiyle elde edilecek katma değeri yüksek ürünler elde etmemizi sağlayacak anlamda kalifiyeli eleman yetiştirmeyi amaçladığımız bir okul olacak. Bu okulun açılması için il istihdam kurulundan bunun onaylanmasını istiyoruz. Bu okulu istediğimiz anlamda faaliyete geçirecek olursak sadece Isparta ekonomisine değil Türkiye ekonomisine ciddi katkı sunacak potansiyele sahip olacak. Şuan bakanlıkta eğitim programımızda böyle bir şey yok. Biz bu kararı aldıktan sonra bakanlığı sisteme böyle bir okul açılması için zorlamış olacağız. Tematik olduğu için sadece bir bölüm olacak. Fransa'nın yaptığı bir işi biz yapmaya çalışacağız."



Uçak bakım bölümü için öğrenci stajlarının protokolünü imzaladık

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü İlyas Can, Gül Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Uçak Bakım Bölümü açılmasını da teklif etti. Can, "TOBB tarafından yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uçak bakım alanıyla ilgili çalışmaları tamamladık. Bunun açılması için kuruldan kararın geçmesi gerekiyor. Geçen dönemlerde bunun açılması için girişimlerde bulunmuştuk fakat alan açılımı yapılması için önceden çocuklara staj şartı yoktu. Şimdi alan açabilmek için firmalarla protokol imzalayıp çocukların staj göreceği yerleri garanti altına almamız gerekiyor. Geçen yıl bunu yapamadığımızdan dolayı bundan vazgeçmiştik. Şimdi protokolleri imzaladık. Bunun açılmasını teklif ediyoruz" şeklinde konuştu.

20.01.2017 13:35:05 TSI

