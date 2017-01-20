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Tarihi han yıkılması tehlikesi yaşadı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde tarihi konumdaki sit alanında yer alan Balcı Hanı çatısı, yıkılma tehlikesine karşı çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Soma Belediyesi Zabıtası ve Gediz Elektrik ekipleri eski kapalı çarşının hemen yanındaki yıkılmak üzere olan Balcı Hanı etrafında önlem aldı. Soma Belediyesi ekipleri durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bildirirken ilgili kurum yıkıma izin vermedi ve kendilerinin beklenmesi talimatını verdi. Belediye ekipleri de Fevzi Çakmak Caddesi'ni şeritler vasıtasıyla yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı.

Her gün çok sayıda araç ve yaya tarafından kullanılan bu yolda büyük tehlike oluştuğunun altını çizen vatandaşlar yıkıma izin verilmemesini eleştirdi.

(YS-ÖA



20.01.2017 13:35:53 TSI

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