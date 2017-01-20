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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Tarihi han yıkılması tehlikesi yaşadı

20 Ocak 2017 Cuma, 13:32
Tarihi han yıkılması tehlikesi yaşadı
Tarihi han yıkılması tehlikesi yaşadı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde tarihi konumdaki sit alanında yer alan Balcı Hanı çatısı, yıkılma tehlikesine karşı çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Soma Belediyesi Zabıtası ve Gediz Elektrik ekipleri eski kapalı çarşının hemen yanındaki yıkılmak üzere olan Balcı Hanı etrafında önlem aldı. Soma Belediyesi ekipleri durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bildirirken ilgili kurum yıkıma izin vermedi ve kendilerinin beklenmesi talimatını verdi. Belediye ekipleri de Fevzi Çakmak Caddesi'ni şeritler vasıtasıyla yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı.
Her gün çok sayıda araç ve yaya tarafından kullanılan bu yolda büyük tehlike oluştuğunun altını çizen vatandaşlar yıkıma izin verilmemesini eleştirdi.
(YS-ÖA

20.01.2017 13:35:53 TSI
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