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TRAC üyeleri Bilecik'te buluştu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyesi telsizciler Bilecik'te buluştu.

Deprem ve sel gibi doğal afetlerde haberleşmenin sağlanmasında önemli görevleri bulunan gönüllü telsizcilerin bu defa ki buluşması noktası Bilecik Kent Ormanı oldu. Dernek Başkanı Veli Çelik başkanlığında bir araya gelen Bilecik, Bozüyük ve Osmaneli'den gelen gönüllü telsizciler, telsiz ve afet haberleşme teknolojileri hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler karşısında, mevcut haberleşme sistemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda telsiz haberleşmesinin devreye girdiğini belirten Çelik, afet haberleşmecilerinin haberleşme yapamayacakları hiçbir nokta olmadığını belirtti.

(CKT-CY)



20.01.2017 13:37:20 TSI

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