YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep belediye müzeleri ve hayvanat bahçesi yarıyıl tatilinde tüm öğrencilere ücretsiz

Gaziantep belediye müzeleri ve hayvanat bahçesi yarıyıl tatilinde tüm öğrencilere ücretsiz



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeleri, Gezegenevi ve Bilim Merkezi ile hayvanat bahçesini yarıyıl tatili boyunca tüm öğrencilere ücretsiz yaptı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugünden itibaren yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili nedeniyle tüm Türkiye'de karne heyecanı yaşayan öğrencilerin sömestrlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, onlara karne hediyesi olarak belediye bünyesindeki müzeleri, Gezegenevi ve Bilim Merkezi ile hayvanat bahçesini ücretsiz yaparken, bilim atölyeleri ve Çocuk Sanat Merkezinde de öğrenciler için çeşitli sürprizler hazırlattı. Drama, ebru, tasarım, seramik, mozaik, oyuncak, resim ve el sanatları gibi yaratıcı sanat atölyelerin yapılacağı Çocuk Sanat Merkezindeki bu etkinliklerden faydalanmak isteyen 7-16 yaş grubunda öğrencilerin başvuru yapmaları gerekiyor. Hafta içi ve sonu her gün hizmet veren Gaziantep Hayvanat Bahçesini ise öğrenciler saat 08.00-17.00 arasında ziyaret edebilirler. Ali İhsan Göğüs Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Emine Göğüs Mutfak Müzesi Gaziantep Kalesi ve Kahramanlık Panorama Müzesi pazartesi hariç her gün saat 08.30 ile 17-30 arasında hizmet veriyor.

Gezegenevi ve Bilim Merkezi ise her gün saat 10.00-18.00 arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Öte yandan bilim merkezinde öğrenciler için sihirli küpler, güneş sistemi, robot programları, evrenin gizemi, küçük mühendisler, eğlenceli birim, robotcanlar canlandı, doya doya robot boya, havalı cd ve eğlenceli akciğer modelleme gibi bilim atölyeleri yapılacak.

(LO-SD-Y)



20.01.2017 13:43:34 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER