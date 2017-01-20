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Trabzon'lu Genel Müdür HSYK'ya atandı



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TRABZON (İHA) - Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Turan Kuloğlu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Atama Dairesinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi'nden olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Atama Dairesinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Turan Kuloğlu'nun Yargıda, Birlik Derneği'nin yönetim kurulunda halen görev aldığı kaydedildi.

Turan Kuloğlu'nun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu ve atamasının yapılmasının akabinde bir müddet hakim olarak görev yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı görevine atandığı, 2015 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği ve geçtiğimiz gün ise HSYK Atama Dairesinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildiği ifade edildi.

(BK-ÖS-Y)



20.01.2017 13:43:57 TSI

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