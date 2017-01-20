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Yozgat'ta 80 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 80 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiler.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da öğrenciler, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karne heyecanı yaşadılar. Yozgat genelinde 5 bin 500 öğretmenin görev yaptığı eğitim öğretim yılında 80 bin öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldılar.

Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

2016-2017 eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, "2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladık. Yozgat genelinde 80 bine yakın öğrencinin karne heyecanını paylaştık. Yozgat'ımızda huzurlu ve verimli bir şekilde eğitim öğretim sezonun ilk dönemini tamamladık. İnşallah ikinci dönem daha da bir verimli olur. Karne alan öğrencilerimizi tebrik ediyor iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum" dedi.

Yozgat genelinde 80 bin öğrencinin karne alarak 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladıklarını belirten Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Saim Kuş, "Okullarımızda 5 bin 500 öğretmen ve 80 bin öğrenci ile eğitim öğretim yılının ilk dönemini sorunsuz bir şekilde tamamladık. Benim içinde bu günün ayrı bir özelliği var. Yaklaşık 5 yıldır Yozgat'ta görev İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyorum. Çok tatlı hatıralarla Yozgat'tan ayrılıyoruz. Bu da benim son karne törenim olacak. Yozgat'tan ayrılacağım. Tüm Yozgatlılara saygılarımı sunuyorum. Yozgat'ı unutmayacağız" şeklinde konuştu.

(BMG-AÖ-Y)



20.01.2017 14:34:05 TSI

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