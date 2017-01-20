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Aksaray'da 2016 yılında 37 bin 842 kitap okundu



(Fotoğraflı)



Fadime Vurgun

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da İl Halk Kütüphanesi 2016 yılında 136 bin 203 okuyucu sayısına ulaşırken, 37 bin 842 kitabı ise ödünç verdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Çağatay Van, kütüphanedeki kitap sayısının arttığını belirterek, "İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü olarak 2016 yılında ne yaptığımızın muhasebesini istatistik verilerle halkımızın bilgisine sunmak isterim. 2016 yılında toplam 37 bin 928 kitabımızla birlikte 10 bin 547 üyemiz ile toplam 136 bin 203 okuyucumuza hizmet verdik. 37 bin 842 kitabımız ödünç verme servisi aracılıyla okuyucularımızla buluştu. 2016 yılında özellikle ödünç alınan kitap sayısının geçmiş yıllara göre oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış olması çalışmalarımız neticesinde bizlere son derece olumlu sonuçlar vermektedir. 136 bin 203 toplam okuyucumuz il halk kütüphanemizin içinde bulunduğu duruma göre elde edilecek çok ideal bir rakam olarak görülmektedir. Bu başarıyı elde etmemizde bize katkıda bulunan kütüphane görevlilerine ve okuyucumuza teşekkür ediyorum" dedi.

(YC-AH-Y)



20.01.2017 14:30:32 TSI

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