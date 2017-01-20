YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'den karne mesajı

Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'den karne mesajı



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Yardımcısı Çiftci, yayınladığı mesajında, eğitim öğretimin çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu belirtti. Velilerin çocuklarının eğitimlerine yönelik ilgi ve alakalarının başarıyı arttıracağını da belirten Çiftci, "Velilerimiz, çocukların başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirin. Gerçek başarı ikisini birleştiren başarıdır. Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi, nitelikli bir insan olarak yetişmesi de çok çok önemlidir. Bu ülkenin yarınları çocuklarımızdır. İnanıyorum ki, çocuklarımız milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan bireyler olarak yetişecektir. İnsan, mukaddesatı olandır. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi siz çocuklarımız, gençlerimiz koruyacak ve ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız. Çağımız bilgi çağı. Bu nedenle okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olmanız, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Unutmayın ki, hiçbir başarı tesadüfi değildir. Başarı düzenli ve sürekli çalışmayla oluşur. 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla siz öğrencilerimizin karne heyecanını da yürekten paylaşırken, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller dilerim" dedi.

(NÇ-MSA-Y)



20.01.2017 14:34:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER