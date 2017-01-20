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Mardin'de karne heyecanı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de eğitim öğretim sezonun ilk yarısı sona ermesiyle yaklaşık 220 bin öğrenci karne heyecanı yaşandı

Mardin il genelinde eğitim gören yaklaşık 220 bin öğrenci, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı. Öğrenci ve öğretmenler, 2 hafta tatil yapacak. Eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Karnelerini okuldan alan öğrenciler büyük heyecan yaşarken ailelerine karnelerini gösterme yarışına girdiler. Karnesini alan 1. sınıf öğrencisi Büşra Dere, bugün çok mutlu olduğunu söyleyerek, karnesinin iyi olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Karne dağıtım töreni nedeniyle Artuklu Kocatepe İlkokulu'nda il protokolünün katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Sınıfları tek tek gezen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, öğrencilerin karnelerini dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Mardin'de 220 bine aşkın öğrencinin karne heyecanını yaşadığını belirten Vali Mustafa Yaman, öğrencilere seslenerek, "Bizim öğrencilerimizden isteğimiz; ödev yapmasınlar, bol bol kitap okuyup oynasınlar. İkinci yarıya motivasyonu yüksek bir şekilde geçirebilecek bir çalışmayı gerçekleşsinler" dedi.



"Faydalı zamanlar geçirmeye gayret etsinler"

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da öğrenci velilerine de çağrıda bulunarak; öğrencilerin başarısızlıklarını bir sorun haline getirmeyip, bunun çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti. Sarı, "Velilerimiz; tatil boyunca öğrencilerimizin faydalı zamanlar geçirebilmeleri için onlara yardımcı olmalıdırlar. Ben öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller dilerim" diye konuştu.

Kötü karne yüzünden çocuklara tepki gösterilmemesi konusunda aileleri uyaran uzmanlar ise "Çocuğunuza karşı gösterdiğiniz tutum ve davranışların, çocuğunuzun psikolojisini desteklemede ve size karşı güveninin oluşmasında önemli bir etkisi olduğunu unutmayın. Çocuğunuzun tatilde arkadaşlarıyla ders ortamından uzak eğlenceli zaman geçirmesi onun motivasyonunun artması için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

(MSK-AKK-Y)



20.01.2017 14:38:27 TSI

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