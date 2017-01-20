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Başkan Hazinedar öğrencilere karne verdi

20 Ocak 2017 Cuma, 14:34
Başkan Hazinedar öğrencilere karne verdi
Başkan Hazinedar öğrencilere karne verdi
- Öğrenciler karnelerini başkan amcalarının elinden aldı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karnelerini vererek coşkularına ortak oldu. Yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri konusunda öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Hazinedar, öğrencilere küçük hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.
2016-2017 Eğitim- Öğretim yılının ilk yarısı tamamlanırken binlerce öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. 15 günlük sömestr tatiline giren öğrencileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Beşiktaş'taki Bingül Erdem Anadolu Lisesi ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerine karne verdi.
Karne töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, "Ben de sizin gibi bu heyecanı defalarca yaşadım. Karnesinde düşük not olanlar üzülmesin, bu daha ilk dönem hiçbir şey bitmiş değil, asla korkmayın ve çalışmalarınıza devam edin. Ailelerinizin sizi çok sevdiğini de unutmayın. Hepiniz ileride çok iyi yerlere geleceksiniz" dedi.
Karne töreninin ardından öğrencilerle sohbet eden Başkan Hazinedar, bol bol fotoğraf çektirdi.
(HB-ÖK-Y)

20.01.2017 14:39:16 TSI
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