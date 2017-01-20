YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sosyal Medya'dan yapılan karne heyecanı davetine Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'de ortak oldu

Sosyal Medya'dan yapılan karne heyecanı davetine Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'de ortak oldu



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Ebeveynin sosyal medya üzerinden yaptığı 'çocuğumun karne heyecanına' ortak olun davetine Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci duyarsız kalmadı.

Ebeveynin sosyal medya daveti hayalini gerçekleştiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye kelebekler sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Fatoş Çetin Anaokulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, çocuklar tarafından kapıda karşılandı.

Kelebekler sınıfını ziyaret eden Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürü çocukların gelişimleri noktasında Sınıf Öğretmeni Zübeyde Artım ve Okul Müdüresi Serpil Gürlerden bilgiler aldı.

Öte yandan Eğitim-Öğretim ilk döneminin sonra ermesi İle Süleyman Türkmani İlkokulunda resmi tören düzenlendi.

Vali Necati Şentürk'ün de katıldığı törende yarı yıl tatilinin ilk karneleri verildi. Kırşehir genelinde 223 okulda 41 bin 252 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kırşehir'de 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının birinci döneminin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Vali Necati Şentürk, "Eğitimde zirvede olan Kırşehir'de öğrencilerimiz, birinci dönem karnelerini alacakları için çok heyecanlı. Dört aylık bir dönemin sonuçları karnelere yansıyacak. Zayıf olan karneler için anne-babalar çocuklarına kızmasınlar, başarılı olan bir öğrenci ile kıyaslamasınlar. Derslerinde başarısız olan çocuklar biraz daha gayret ederek durumlarını düzeltebilirler. Bu konuda büyükleri öğrencilere yardımcı olmalıdırlar. Bakanın talimatları ile öğrencilerimize ödev de verilmedi. Öğrencilerimiz tatilde doya doya dinlensinler ve ikinci döneme zinde bir şekilde başlasınlar. Çocuklarımız, ülkemizin geleceğidir. Bütün öğrencilerimizin güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum." dedi.

(EÖ-AÖ-Y)



20.01.2017 14:39:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER