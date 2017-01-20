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Hazin Göç kitabı Türkiye baskısı yayınlandı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği, Kazak edebiyatçı Jadi Şakenuli tarafından kaleme alınan 'Hazin Göç' adlı kitabın Türkiye baskısının yayınlandığını açıklandı.

Derneğin kültür yayınları masası sorumlusu ve Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Serkan Dinçtürk kitap ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyanın çeşitli diyarlarına dağılmış olan Doğu Türkistanlı Kazak Türklerinin inanılmaz ve bir o kadarda dramatik hikayesinin olduğunu ifade eden Dinçtürk, "Dünya siyasi tarihine damgasını vuran olaylardan biri olan ve bugün bile yankıları süren Doğu Türkistan Davası'nın başlangıcı sayılan olaylar zinciri 1930'lu yıllarda başlamıştır. Çin Devletinin baskıcı ve zalimane yönetimine karşı bu yıllarda bir bağımsızlık mücadelesi başlatılmış ve akabinde son derece karmaşık, dramatik ve olağanüstü olaylara sahne olmuştur.Bugün Çin sınırları içerisinde kalan Doğu Türkistan'daki Kazak Obaları bu yıllarda bağrından çıkardığı kahramanlarıyla bağımsızlık ve varoluş mücadelesi vermişlerdir. Vatanı ve halkı için mücadele eden bu şahsiyetlerden biride Alipulı Elishan Batur'dur.Elishan Batur verdiği mücadelesiyle 1933 yılında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük katkı sağlamıştır" dedi.

Kitabın herkeste bulunması gerektiğini ifade eden Dinçtürk, "Sadece Doğu Türkistan Kazakları için değil tüm Türk Dünyası için abide şahsiyet olan bu vatan evladını tanımak, tanıtmak ve mücadelesini anlatmak bizler için geçmişimize bir vefa borcudur. Kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bir yıl gibi kısa bir sürede Çin tarafından yıkılmasının ardından yaşanan acı olaylar ve katliamlar sonucu Elishan Batur, çevresinde kenetlenmiş halkı ve bir avuç bahadırıyla anavatanından hicret etmek zorunda kalmıştır.Elbetteki o dönemde vatanı için mücadele eden tek O değildir. Asya'nın bu gururlu halkı içinden Osman Batur, Zayıp Teyci, Kudabay Batur, Alibek Hakim gibi isimlerini buraya sığdıramayacağımız pek çok lider ve kahraman çıkarmıştır. Onlar içinde sayısız kahramanlık hikayeleri ve türküleri yazılmıştır.Derneğimizin Türkiye Türkçesine kazandırdığı bu kitap Alipulı Elishan Batur ve onun yiğit arkadaşlarının efsanevi mücadelesini konu almaktadır. Gözlerini kırpmadan canlarını vatan için feda eden bu insanların mücadelesini okuyunca bu halkı ve yaşadıklarını daha iyi tahlil edecek ve bu Coğrafyaya farklı bir gözle bakacaksınız. Bugün tüm dünyaya yayılmış olan tüm Kazakların kendinden birşeyler bulacağı güzide eserin herkesin evinde bulundurması gereken bir kitap olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.

Jadi Şakenulı tarafından kaleme alınan Hazin Göç ,kitabını Türkçeye çevirisini Nurgül Berikbolova'ya yaptı.

(AY-RFK-Y)



20.01.2017 14:40:23 TSI

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