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Niğde'de şehitler için mevlit



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Emniyet Müdürlüğünce, Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polisler için mevlidi şerif okutuldu.

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polisler ve tüm şehitler için Niğde'de Sungurbey Camii'nde mevlidi şerif okutuldu. Cuma namazı öncesinde okunan mevlidi şerif programına Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, polis memurları ve cami cemaati katıldı. Mevlidi şerif sonrası duayı Niğde İl Müftüsü Aladdin Gürpınar yaptı.

Namaz sonrası vatandaşlara mevlid şekeri ikram edildi.

(YE-AÖ-Y)



20.01.2017 14:41:34 TSI

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