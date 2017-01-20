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Sorgun'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

20 Ocak 2017 Cuma, 14:38
Sorgun'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Sorgun'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun İlçesinde 2016/2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte 16 bin 260 öğrenci karne aldı.
2016/2017 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemin sona ermesiyle Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürleri Şerif Doğan ve Musa Öcal katıldı.
Düzenlenen karne töreninde konuşan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, " Bir dönem boyu özverili bir şekilde çalıştınız. Öğrencilerinize en güzel bir şekilde eğitmek ve öğretmek konusunda elinizden gelen üstün çabayı gösterdiniz. Şimdi tatil zamanı. Dinlenip enerji depolayarak ikinci döneme daha dinç, dinamik olarak başlamanızı bekliyoruz. 10 Şubat tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu müfredat taslağını incelemenizi ve mükemmel olmasına katkı sağlamanızı bekliyorum" dedi.
Törende velilere de çeşitli uyarılarda bulunan Ekinci, "Çocuklar bu gün karnelerini alacak. Bu çocuğunuzun bir dönemlik çalışmasının göstergesindir. Aynı zamanda sizin de çocuğunuzun eğitimine yaptığınız katkının bir göstergesidir. Kesin sonuç değildir. Bundan dolayı çocuğunuza kızmayın. İkinci dönem daha başarılı olması sizin onu yüreklendirmeniz ve desteğinize bağlıdır. Çocuğunuzun başarısı ne olursa olsun onu ödüllendirin. İyi bir tatil yapmasını sağlayınız" şeklinde konuştu.
(RY-BMG-AÖ-Y)

20.01.2017 14:42:05 TSI
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