Gürün'de karne heyecanı
(Fotoğraflı)
Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Gürün'de 3 bin 613 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Cumhuriyet İlkokulu ve Suçatı Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Fatih Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir katıldı.
Kaymakam Özdemir öğrencilere karnelerini vererek başarılı öğrencilere madalya taktı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özdemir okul idarecileri ve öğretmenlerle de görüşerek ilk yarı yılın değerlendirmesini yaptı.
(UY-AÖ-Y)
20.01.2017 14:43:29 TSI
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