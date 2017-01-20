Bayramiç'te 3 bin 582 öğrenci karne aldı
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Sedef Topçu
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 3 bin 582 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.
Bayramiç ilçesinde eğitim alan 3 bin 582 öğrenci ve 320 öğretmen 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayarak yarıyıl tatiline girdi. Bayramiç Cumhuriyet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Mutlu, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ufuk Erikli, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selahattin Gökhan, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Tüm öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri dileğinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selahattin Gökhan, "1016-2017 eğitim öğretim yılının dört aylık ilkyarı dönemini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi tatil zamanı. Yarıyıl tatilinizi, oynayarak, kitap okuyarak, spor yaparak, oynayarak iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum. Yarı yıl tatilinizdeki ödeviniz sosyal faaliyetlerde bulunmak" dedi.
Ardından başarılı öğrencilere plaket verildi. Program, müzik dinletisi ile son buldu.
(GD)
20.01.2017 14:46:36 TSI
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