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Bayburt'ta halk oyunları il birinciliği yapıldı



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Haber : Beşir Kelleci

Kamera : Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen kulüpler ve okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarıması gerçekleştirildi.



Merkez Spor Salonu'ndaki yarışmada minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde okullar ve kulüpler yarıştı. Kulüpler arası kategoride, minikler ve yıldızlarda Folklor Kurumu Gençlik Spor Kulübü, gençlerde Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü, büyüklerde ise Korkut Ata Gençlik Spor Kulübü birinci oldu. Okullar arası kategoride ise miniklerde Atatürk İlkokulu, Yıldızlarda Yüzbaşı Şehit Agah Ortaokulu ve gençlerde Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti.



Dereceye giren takımlar grup şampiyonasında Bayburt'u temsil edecek.

(BK-



20.01.2017 14:46:57 TSI

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