20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayburt'ta halk oyunları il birinciliği yapıldı

20 Ocak 2017 Cuma, 14:42
Bayburt'ta halk oyunları il birinciliği yapıldı
Bayburt'ta halk oyunları il birinciliği yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Beşir Kelleci
Kamera : Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca düzenlenen kulüpler ve okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarıması gerçekleştirildi.

Merkez Spor Salonu'ndaki yarışmada minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde okullar ve kulüpler yarıştı. Kulüpler arası kategoride, minikler ve yıldızlarda Folklor Kurumu Gençlik Spor Kulübü, gençlerde Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü, büyüklerde ise Korkut Ata Gençlik Spor Kulübü birinci oldu. Okullar arası kategoride ise miniklerde Atatürk İlkokulu, Yıldızlarda Yüzbaşı Şehit Agah Ortaokulu ve gençlerde Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti.

Dereceye giren takımlar grup şampiyonasında Bayburt'u temsil edecek.
(BK-

20.01.2017 14:46:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Ustaoğlu'na ziyaret
YEREL

VALİ USTAOĞLU'NA ZİYARET
TEOG'da derece yapan öğrenciler Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti
YEREL

TEOG'DA DERECE YAPAN ÖĞRENCİLER VALİ USTAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Dede Korkut Kolejinden Başkan Memiş'e Ziyaret
YEREL

DEDE KORKUT KOLEJİNDEN BAŞKAN MEMİŞ'E ZİYARET
&quot;Beni Affet Anne&quot; izleyenlerden tam not aldı
YEREL

"BENİ AFFET ANNE" İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI
Yaban hayvanları unutulmadı
YEREL

YABAN HAYVANLARI UNUTULMADI
Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BAYBURT MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU