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Manisa'da spor destekleniyor

20 Ocak 2017 Cuma, 14:45
Manisa'da spor destekleniyor
Manisa'da spor destekleniyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Ahmetli'de düzenlenen halı saha futbol turnuvası önceki akşam oynanan üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'in başlama vuruşuyla başlayan mücadelelerin sonucunda Kestellispor rakibi Yoğurtpaspor'u mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak noktaladı.
Sporun gelişimi, yaygınlaşması ve sporcuların desteklenmesi amacıyla Ahmetli'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvası sona erdi. Turnuvada önceki akşam oynanan üçüncülük ve final müsabakasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mustafa Ali Algın, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Aydın, Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli şube müdürleri ile çok sayıda vatandaş takip etti. 16 takımın mücadele ettiği turnuvanın son gecesinde ilk olarak üçüncülük mücadelesi yapıldı. başlama vuruşunu Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç'in yaptığı müsabakada, rakibi Esnafspor'u mağlup eden Gökkayaspor turnuvayı üçüncü noktaladı.
Turnuvada heyecan final müsabakasıyla devam etti. Yoğurtpaspor ile Kestellispor'u karşı karşıya getiren final müsabakası büyük çekişmeye sahne oldu. Rakibi Yoğurtpaspor'u mağlup etmeyi başaran Kestellispor, turnuvanın şampiyonu oldu. Müsabakaların ardından turnuvada dereceye giren ekiplere kupaları protokol üyelerince takdim edildi. Turnuvaya katılan ve sporun gelişmesine katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Sportmence bir turnuvayı noktaladık. Sizler hep birlikte Ahmetli'de sporu canlandırılması için büyük emek sarf ettiniz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızda olduk. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm ekiplerimizi de sportmenliklerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.
(SC-Y)

20.01.2017 14:49:42 TSI
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