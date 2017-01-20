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Yunusemreli hanımlara kanser semineri



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi hanım lokallerinde kurs gören bayanlara yönelik düzenlenen seminerler devam ediyor. Yunusemreli kursiyerler, bu kez kadınlarda en sık rastlanan kanser türlerini ve erken teşhisin önemini uzmanından dinledi.

Yunusemre Belediyesi, kanserde erken teşhisin öneminin anlaşılması amacıyla belediye bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'yle işbirliği yaparak seminerler düzenledi. İlk olarak Muradiye Aile Yaşam Merkezi'nde verilen seminerde kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekildi. Seminer öncesi bayanlara seslenen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, belediye olarak bu tür projeleri önemsediklerini belirterek, "Kanser, tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan en önemli hastalıklardan biri. Günümüzde, erten tanı ve gelişmiş tedavi yöntemleriyle kanserde iyileşme sağlamak mümkün. Kendisi de hekim olan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Çerçi, sağlık konularında hanımlarımızın bilinçlendirilmesi için ayrı bir önem veriyor. Sizlerin bizlerden birşeyler talep etmeniz ve açılan kurslara da yoğun ilgi göstermeniz bizleri mutlu ediyor. Sizlerin bu lokallerde hem daha aktif vakit geçirmeniz, hem de düzenlediğimiz seminerlerle bilgi sahibi olmanız bizim için çok önemli" dedi.

KETEM görevlileri Yasemin Gülbahar ve Gülay Özçetin ise 40 yaşından sonra her kadının düzenli olarak kanser taraması yapması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Kadınlarımızın meme, serviks (Rahim ağzı) ve kolorektal kanserine yakalanmamaları ve erken teşhis konusunda bilgilendirilmelerini gerçekleştirdik. Kanser en önemlisi erken teşhis. Modern tıp yöntemlerinin ve güncel teknolojiyle üretilmiş cihazların gelişmesiyle, daha çok kişiye erken tanı konabiliyor, tedavi başarısı artıyor. Bu nedenle biz de bayanlarımızı bu konuda daha da bilinçlendirerek bir farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Seminerin, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi, Topçu Asım Mahallesi Hanımlar Lokali, Barbaros Mahallesi Hanımlar Lokali, Uncubozköy Hanımlar Lokali ve Yeni Mahalle Hanımlar Lokali'nde de verildiği öğrenildi.

(SC-Y)



20.01.2017 14:53:38 TSI

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