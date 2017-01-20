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Vali Yazıcı Afet Savaşçılarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Çağrı Alım Merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Yazıcı, vatandaşlar tarafından yapılan acil çağrıların, merkez'de görevli personel tarafından yapılan sevk ve koordinesini yerinde inceledi. Vali Yazıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hayata geçirilmesiyle, kurumlar arasındaki koordinasyonun hızlı ve etkin bir şekilde temin edileceğini, dolayısıyla olası hadiselere müdahale konusunda ciddi bir zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacağını söyledi.

Ziyaretin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasına geçen Vali Yazıcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yazıcı, kuruma ait binaları gezerek, personel ile tanıştı. Kullanılan araç ve gereçleri inceledi. Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin tarafından çalışmaları hakkında Vali Yazıcı'ya brifing verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün doğal afet ve diğer olumsuzluklara karşı her an hazır olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "AFAD acil durumlara müdahale, arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde önde gelen kurumlarımızdan biri. Görevinizi çok önemsiyorum. Hassasiyetle çalıştığınıza inancım tam. Özverili çalışmalarından dolayı kurumumuzun idarecilerine ve personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yazıcı ziyaretinde Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin'den karla mücadele ve müdahale çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

(TS-



20.01.2017 14:54:18 TSI

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