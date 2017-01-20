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Kırkağaç'ta iki mahallenin yolu onarıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Sakarlı ve Kuyucak Mahalleleri arasındaki 1 buçuk kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Sakarlı ile Kuyucak Mahalleleri arasındaki 1 buçuk kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmayı Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde ilçemizde asfalt bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Sakarlı ve Kuyucak Mahallelerini birbirine bağlayan 1 buçuk kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması yapıldı. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(SC-Y)



20.01.2017 14:56:59 TSI

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