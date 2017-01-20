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Dünya öğrencileri ilk karnelerini aldı

20 Ocak 2017 Cuma, 14:56
Dünya öğrencileri ilk karnelerini aldı
Dünya öğrencileri ilk karnelerini aldı

(Fotoğraflı)

Abdullah Çibir
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Türkiye'nin en modern liselerinden biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ilk karne heyecanı yaşandı.
Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören yerli ve yabancı öğrenciler, ilk karnelerini Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elinde aldı. 40 ülkeden 73'ü yabancı 68'i Türk olmak üzere toplan 141 öğrencinin bulunduğu okulda ilk karnelerini alma heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik eden Başkan Dündar, Bu yıl hizmete açılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitime başlayan öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluğu dile getirdi. Türkiye ile birlikte 41 farklı ülkeden öğrencinin tek çatı altında eğitim gördüğünü ifade eden Dündar, "Bu okul vesilesiyle 40 farklı ülke ile dostluğumuzun temellerini attık. Bu temel, dünyadaki barış ve kardeşlik adına önemli bir adımdır. Öğrencilerimiz dünya barışının ve geleceğinin teminatı. Sizler dünyada özlenen huzurun teminatı olacaksınız. Allah tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin" dedi.
Okul Müdürü Mehmet Türkmen ise, "Okulumuz hafızlık, fen ve sosyal bilimler ile uluslararası imam hatip projelerini tek çatı altında uygulayan ilk ve tek okuldur. Bu okulun ülkemize ve kentimize kazandırılmasında emeği geçen başta Osmangazi Belediyesine ve katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Törenin sonunda Mustafa Dündar, öğrenciler ve öğretmenlerle toplu fotoğraf çekindi.
(AÇ)

20.01.2017 15:01:08 TSI
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