20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Taşçı: "Osmanlı Hamamları turizme büyük katkı sağlayacak"

20 Ocak 2017 Cuma, 14:58
Taşçı: "Osmanlı Hamamları turizme büyük katkı sağlayacak"
Taşçı: "Osmanlı Hamamları turizme büyük katkı sağlayacak"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Osmanlı Hamamları'nın ilçe turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Atakum Belediyesi tarafından yapımına başlanan Osmanlı Hamamları projesinin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Osmanlı Hamamları inşaat alanında incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, mühendislerden bilgi aldı. İnşaatın hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Taşçı, projenin tamamlanmasının ardından önemli bir turizm alanını ilçeye kazandırmış olacaklarını belirtti. Projenin, yerli ve yabancı turistleri Atakum ilçesine çekeceğini ifade eden Başkan Taşçı, bu yılın yaz aylarında Osmanlı Hamamları'nın hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

"Projede yok yok"
Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde devam eden inşaatta incelemeler yapan Başkan Taşçı, "Osmanlı Hamamları'nda 850 metrekarelik havuz kısmı ve 850 metrekarelik hamam kısmı olacak. Toplam 1700 metrekare kapalı alanı olacak olan Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları'nın çevresinde de 1000 metrekarelik bir yeşil alan oluşturulacak. Projemiz, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında 659 bin 622 TL destek aldı. Kadın ve erkekler için ayrı bölümler olarak tasarlanan proje kapsamında havuz, sauna, tuz odası başta olmak üzere birçok donatı bulunacak. Her yönüyle ilgi çekici bir mimariye sahip olacak olan bir proje. 2017 yılının yaz aylarında hizmet vermeye başlayacak olan Osmanlı Hamamları, Türkiye'nin ve Samsun'un önemli turizm noktalarından birisi olacak" şeklinde konuştu.

"Sözlerimizi tutuyoruz"
İlçenin öncelikli eksikliklerinin giderilmesi noktasında hızlı bir çalışma programı ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Taşçı, "İlçe halkımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Öncelikli taleplerini sorduğumuzda hastane ve hamam isteklerini dile getiriyorlardı. Çok şükür bu iki önemli eksiği gideriyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası ile Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları aynı zaman diliminde hizmet vermeye başlayacak. Yine yapımı devam çok sayıda projemiz 2017 yılı içerisinde ve yaz ayları ağırlıklı olarak tamamlanarak Atakumlu hemşehrilerimizle buluşturulacak. Verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Durmadan, duraksamadan ilçemiz için üretiyoruz, çalışıyoruz. Halkımızın bize duyduğu güvenden aldığımız güçle Atakum ilçesini yarınlara taşıyoruz" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

20.01.2017 15:01:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Vali Şahin'e Samsunspor forması
YEREL

VALİ ŞAHİN'E SAMSUNSPOR FORMASI
Samsunspor, galibiyete odaklandı
YEREL

SAMSUNSPOR, GALİBİYETE ODAKLANDI
Bilgiç: &quot;Daha fazla çalışmamız gerekiyor&quot;
YEREL

BİLGİÇ: "DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"
Karneler Başkan Taşçı'dan
YEREL

KARNELER BAŞKAN TAŞÇI'DAN
Başkan Tok, miniklerin karne sevincini paylaştı
YEREL

BAŞKAN TOK, MİNİKLERİN KARNE SEVİNCİNİ PAYLAŞTI
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Bafra'da kırsal kalkınma bilgilendirme toplantısı
YEREL

BAFRA'DA KIRSAL KALKINMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Samsun'dan Haleplilere yardım
YEREL

SAMSUN'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Bafra Belediyesi ile İŞKUR protokol imzaladı
YEREL

BAFRA BELEDİYESİ İLE İŞKUR PROTOKOL İMZALADI
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Başkan Togar öğrencilerin karne heyecanını paylaştı
YEREL

BAŞKAN TOGAR ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANINI PAYLAŞTI
'Olimpiyat Şenlikleri' başladı
YEREL

'OLİMPİYAT ŞENLİKLERİ' BAŞLADI
&quot;İnsanlığın Sınavı Halep'in Çocukları Projesi&quot;
YEREL

"İNSANLIĞIN SINAVI HALEP'İN ÇOCUKLARI PROJESİ"
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Carmen operası sanatseverlerle buluşacak
YEREL

CARMEN OPERASI SANATSEVERLERLE BULUŞACAK
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Samsunspor'un 28 yıllık acısı
YEREL

SAMSUNSPOR'UN 28 YILLIK ACISI
Karayoluyla taşınan uçak ilgi çekti
YEREL

KARAYOLUYLA TAŞINAN UÇAK İLGİ ÇEKTİ
Hastane sınıfında karne heyecanı
YEREL

HASTANE SINIFINDA KARNE HEYECANI
Samsun'da 241 bin öğrenci için yarıyıl tatili başladı
YEREL

SAMSUN'DA 241 BİN ÖĞRENCİ İÇİN YARIYIL TATİLİ BAŞLADI
Sosyal medyada terör propagandası davasında karar
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI DAVASINDA KARAR