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Vezirhan Beldesi'nde Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Vezirhan Belde Belediye Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalandı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'un makamında imzalanan sözleşme ile Belediye ve özel idare çalışanlarına sosyal ayrıcalıklar sağlanacak. Başkan Duymuş ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı'nın imzaladığı sözleşme ile belediye memurlarına destek sağlanacak. Başkan Duymuş, sözleşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Recai Karslı'nın katılımlarıyla çalışan memurlarımızın sosyal denge sözleşmelerini imzaladık. Tüm memurlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(CKT-CY)



20.01.2017 15:02:05 TSI

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