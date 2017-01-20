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Yunusemre'de spor sahaları yenileniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, ilçedeki spor sahalarında zemin düzeltme ve telle çevirme işlemleri gerçekleştirerek gençlerin daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlıyor.

Gençleri daha elverişli ortamlarda spor yapması amacıyla çalışmalar yapan Yunusemre Belediyesi, ilçenin spor sahalarına kavuşmasını sağlıyor. Kırsal ve merkez mahallelerde birçok noktaya spor sahası yapan belediye ekipleri, sahanın zarar görmemesi için zemininde düzeltme çalışması gerçekleştirirken; etrafını da tel örgülerle çeviriyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan ancak sporla kurtulabileceğini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gençleri spora teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

"Belediye olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz." diyen Başkan Çelik şunları söyledi: "Biz biliyoruz ki spora teşvik edilen gençler sağlıklı, toplumuna faydalı birer birey olur. Buradan hareketle Muradiye mahallemizde bulunan 23 Nisan Parkı, 23 Nisan İlkokulu bahçesi oyun sahası, Şamar, Müslih, Davutlar, Yuntdağyenice, Seyitli, Düzlen, Yağcılar, Merkez Efendi Mahallesi Kirazlık Parkı, Karaali, Laleli Mahallesi Mimoza Parkında bulunan spor sahalarının spor yapmaya daha elverişli olması için zemin düzeltme ve etrafının kafes tel örgü ile çevrilmesi için çalışma gerçekleştirdik. Yeni spor alanları oluşturmak için de çalışmalarımız sürecek."

(SC-Y)



20.01.2017 15:04:53 TSI

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