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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 15:05
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 27 litre kaçak içki ve 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpullu'da E.Y. isimli kişinin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, toplam 27 litre kaçak el yapımı içki ve 100 paket kaçak sigara ile değişik ebatlarda 69 litrelik pet şişe ve bidon, 111 adet plastik pet şişe olmak üzere toplam 180 adet pet şişe ve bidon ele geçirildi.
Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen malzemelere el konuldu
(KA-ÖZ-Y)

20.01.2017 15:09:00 TSI
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