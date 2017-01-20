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Muş'ta şehitler için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Emniyet Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından 10 Aralık 2016 günü İstanbul Beşiktaş'taki hain saldırıda şehit olan Çevik Kuvvet Polisi Murat Yılmaz için mevlid-i şerif okutuldu.

Salih-Muhlise Çağlayan Camii'nde düzenlenen mevlit programına Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programında Türkçe ve Kürtçe bir konuşma yapan İl Müftüsü Alettin Bozkurt, ayet-i kerimelerle şehitliğin önemine değindi. Şehitlere 'ölüler' denmemesi gerektiğinin altını çizen Alettin Bozkurt, "Peygamberlik, nübüvvet, sıddıklık vasfından sonra en yüce mertebe Allah yolunda şehit olmaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz' buyurmuştur. Bir başka ayeti kerimede de Peygamber Efendimize hitap ederek 'ölüler sanma' diyor, 'Onlar diridirler'. 'Biz Allah yolunda öldürüldük, canımızı verdik, siz de bizden sonra sakın ha normal ölümle ölmeyiniz. Siz de Allah yolunda şehadetinizi isteyiniz ve şehit olarak ölünüz. Onlara korku yoktur ve mahzun da olmazlar'" diye konuştu.

Müftü Bozkurt'un konuşmasının ardından mevlid-i şerif okutuldu.

(NA-MSA-Y)



20.01.2017 15:09:15 TSI

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