YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Huzurevi atölyeleri rengârenk

Huzurevi atölyeleri rengârenk



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde açılan çeşitli atölyelere katılan yaşlılar, hem keyifli vakit geçiriyor, hem de yaptıklarını satma imkânı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) tarafından huzurevinde açılan kurslarda ahşap boyama, rölyef, dikiş ve deri gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Sağlık durumu uygun olan yaşlılar, atölyelerde çeşitli ürünler imal ediyor.

Kaplıkaya'daki huzurevi bahçesinde satışa sunulan eserlerden elde edilen gelirler burada yaşayan sakinler için kullanılıyor. Huzurevi sakinlerinin özenle hazırladıkları el emeği ve göz nuru çalışmalarına ziyaretçiler rağbet gösteriyor.

Atölye çalışmalarına katılan Ali Osman Ayaz, "Atölyelerde bir şeyler üretmek benim için bulunmaz bir nimet. Kurslar çok iyi oluyor. Çok memnunuz. Haftanın her günü burada oyalanıyoruz" dedi.

(MŞ)



20.01.2017 15:10:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER