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Çavdarhisar Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı



(Fotoğraflı)



Mehmet Altıntaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar Devlet Hastanesi'nde, yangın tatbikatı düzenlendi.

Kütahya İl Sağlık Afet Planı (İLSAP) kapsamında gerçekleştirilen masa başı eğitimi ve yangın tatbikatına Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi Görevlisi Gamze Turan, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Levent Bircan, Çavdarhisar Devlet Hastanesi idarecileri, birim sorumluları ve hastane personeli katıldı.

İlk önce tüm katılımcılara, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim sorumlusu Levent Bircan tarafından masa başı eğitimi verildi.

Masa başı eğitiminin ardından Hastane Afet Planları (HAP) programı çerçevesinde bütün hastane personelinin iştirak ettiği Yangın Güvenliği eğitimi ve yangın tatbikatı yapıldı.(MA-EFE)



20.01.2017 15:11:13 TSI

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