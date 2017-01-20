YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Abdülmecit Avşar Kültür Evi açıldı

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Abdülmecit Avşar Kültür Evi açıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



KAYSERİ (İHA) - Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Abdülmecit Avşar Kültür Evi düzenlenen törenle açıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mehmet Cantürk Sokak'ta faaliyet gösterecek olan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Abdülmecit Avşar Kültür Evi'nde 4-6 yaş arası çocuklara eğitim verilecek. Kültür Evi'nin açılışında konuşan Dernek Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, emeği geçenlere teşekkür etti. Hizmete açılan Kültür Evi'nde sadece Doğu Türkistanlılar'a değil çevrelerdeki bayanlara da kursların verileceğini ifade eden Uygurtürk, "Bu gün burada güzel bir olay için beraberiz. Rahmetli Genel Başkanımız, benim de gazeteciliğe başlamama vesile olan Abdülmecid Avşar ağabeyimizin anısını yaşatmak içim buradayız. Ayrıca bizim Nafiz Amcamız var, her ne kadar isminin konulmasını istemese de biz zorla kendisinin ismini verdik. Buranın inşaatına yardımcı olan Nafiz amcamızın adını da verdiğimiz kurs merkezini açacağız" dedi.

Uygurtürk, "Burada 4-6 yaş çocuklarımıza eğitim verilecek. Bunun yanında mahalledeki, çevredeki kim olursa olsun, sadece Doğu Türkistanlı değil bayanlara eğitim kursları düzenlenecek. Üniversiteye hazırlık için kurslar düzenlenecek. TEOG kursları düzenlenecek. Çok amaçlı bir kurs olması için çalışma yaptık. İnşallah güzel olacak. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Hayırseverlerimiz, buraya emeği geçenler, daha bir sürü insanlarımız var. Özel Melikgazi Hastane'mizin başhekimi ve sahibi Mustafa Bey, Nafiz Amcamız, özellikle de bu projeyi ilk kendisine açtığımız Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Bey bize her zaman destek oldu. Bahçenin yapılmasında, inşaatımızın içerisinin tefrişatı konusunda belediye başkanımız büyük destek verdi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Abdülmecit Avşar Kültür Evi İl Müftüsü Şahin Güven'in duasının ardından açıldı. Açılışa Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da katıldı.

(TB-AÖ-Y)



20.01.2017 15:20:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER