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Uçhisar Belediyesi'nde hizmet içi eğitim tamamlandı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında planlanan, Uçhisar Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen, 16-19 Ocak 2017 tarihleri arasında süren "Personel Arası İletişim ve Uyumlu Çalışma Eğitimi" tamamlandı.

Uçhisar Belediyesi Düğün Salonu'nda dört gün boyunca süren eğitime belediye bünyesinde farklı birimlerde çalışan 62 personel katıldı. Eğitimci Mustafa Eroğlu tarafından verilen toplam 24 saatlik eğitimde, etkili iletişim kurmanın yolları, karşılaşılan problemlerin çözümü, kişinin görev ve sorumluluklarını doğru ifade edebilmesi gibi konular anlatıldı. Eğitime katılan belediye personeli, eğitim konularını farklı etkinliklerle canlandırdılar. Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteklediği eğitim programını izleyen ve oldukça verimli sonuçlandığını belirten Başkan Ali Karaaslan, "Belediye personelimiz tarafından faydalı görülen ve benimsenen bir eğitimdi. Uçhisar Belediyesi olarak bu tür eğitim programlarının öncülüğünü yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu eğitimler belediye personelimize, gerek çalışma ortamında gerekse vatandaşlarımızla olan iletişimlerinde saygı, sevgi ve uyum çerçevesinde iletişim kurmaları adına önemli katkılar kazandıracaktır. Bu kazanımlar da hem belediyemizin hizmet kalitesini arttıracak, hem de personelimizin kendi arasındaki iletişimi güçlendirecektir. Eğitim programına desteklerinden dolayı Ahiler Kalkınma Ajansı'na teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Eğitimin verimli geçtiğini söyleyen belediye personeli, bu tür bir eğitim programını planlayan ve uygulayan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'a teşekkür ettiler.

(COŞ-AÖ-Y)



20.01.2017 15:20:27 TSI

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