20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uçhisar Belediyesi'nde hizmet içi eğitim tamamlandı

20 Ocak 2017 Cuma, 15:16
Uçhisar Belediyesi'nde hizmet içi eğitim tamamlandı
Uçhisar Belediyesi'nde hizmet içi eğitim tamamlandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında planlanan, Uçhisar Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen, 16-19 Ocak 2017 tarihleri arasında süren "Personel Arası İletişim ve Uyumlu Çalışma Eğitimi" tamamlandı.
Uçhisar Belediyesi Düğün Salonu'nda dört gün boyunca süren eğitime belediye bünyesinde farklı birimlerde çalışan 62 personel katıldı. Eğitimci Mustafa Eroğlu tarafından verilen toplam 24 saatlik eğitimde, etkili iletişim kurmanın yolları, karşılaşılan problemlerin çözümü, kişinin görev ve sorumluluklarını doğru ifade edebilmesi gibi konular anlatıldı. Eğitime katılan belediye personeli, eğitim konularını farklı etkinliklerle canlandırdılar. Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteklediği eğitim programını izleyen ve oldukça verimli sonuçlandığını belirten Başkan Ali Karaaslan, "Belediye personelimiz tarafından faydalı görülen ve benimsenen bir eğitimdi. Uçhisar Belediyesi olarak bu tür eğitim programlarının öncülüğünü yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu eğitimler belediye personelimize, gerek çalışma ortamında gerekse vatandaşlarımızla olan iletişimlerinde saygı, sevgi ve uyum çerçevesinde iletişim kurmaları adına önemli katkılar kazandıracaktır. Bu kazanımlar da hem belediyemizin hizmet kalitesini arttıracak, hem de personelimizin kendi arasındaki iletişimi güçlendirecektir. Eğitim programına desteklerinden dolayı Ahiler Kalkınma Ajansı'na teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Eğitimin verimli geçtiğini söyleyen belediye personeli, bu tür bir eğitim programını planlayan ve uygulayan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan'a teşekkür ettiler.
(COŞ-AÖ-Y)

20.01.2017 15:20:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de 55 bin 636 öğrenci karne aldı
YEREL

NEVŞEHİR'DE 55 BİN 636 ÖĞRENCİ KARNE ALDI
Tanrıver, 1. tur oylama sürecini değerlendirdi
YEREL

TANRIVER, 1. TUR OYLAMA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
Ürgüp'ten Halep'e giden yardım TIR'ları dualarla uğurlandı
YEREL

ÜRGÜP'TEN HALEP'E GİDEN YARDIM TIR'LARI DUALARLA UĞURLANDI
NTSO Kapadokya tanıtımlarına devam ediyor
YEREL

NTSO KAPADOKYA TANITIMLARINA DEVAM EDİYOR