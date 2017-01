YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatil zili çaldı

İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılı ilk döneminin tamamlanması ile birlikte toplam 13 bin 716 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. İlçe genelinde bin 395 okul öncesi, 3 bin 696 ilkokul, 4 bin 508 ortaokul ve 4 bin 177 lise öğrencisi karne aldı.

İlçe protokolünün katıldığı karne töreni Hamzabey İlkokulunda yapıldı. Karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Kaymakam Hasan Yaman ile birlikte ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende başarılı öğrencilere, karneleri ve belgeleriyle birlikte Başkan Fatih Bakıcı'nın hediyesi olan kitaplar dağıtıldı. Kaymakam Hasan Yaman, öğrencilerle yakından ilgilenerek karne ve belgelerini verdi. Öğrencilere iyi tatiller dileyerek yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu, öğretmen ve velilerle sohbet ederek hatırlarını sordu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, karnesi ne olursa olsun her öğrencinin sevgiyi, ilgiyi, desteklenmeyi ve iyi bir tatili hak ettiğini söyledi. Halis Çelik, "Öğrencilerimizi karne durumuna göre yargılamak, suçlamak, sorgulamak, cezalandırmak gibi yöntemlerin öğrencilerimizin benliğinde olumsuz izler bırakacağı bilinmelidir. Burada anne baba kendi tutum ve davranışlarını gözden geçirmeli, öğrencinin eksikleri ve ihtiyaçları tespit edilmeli ve bir sonraki dönemde buna uygun destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Aileler çocuğunu iyi tanımalı ve gerçekçi beklentiler içinde olmalıdır. Her birey kendine özgüdür, farklılıkları vardır ve bu nedenle her birey farklı öğrenir. Tatil sürecinde öğrencilerin; dinlenmeye, eğlenmeye ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Yine bu süreçte öğrenciler; 1.'inci dönem boyunca yapmış oldukları çalışmalarını değerlendirerek, başarılı oldukları, zorlandıkları dersleri görmeleri ve bu doğrultuda önlemler almaları yönünde desteklenmelidirler" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise, öğrencilerin başarısı için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini kaydetti. Başkan Bakıcı, öğrencilere yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde de bulundu. Öğretmenler Başkan Bakıcı'ya eğitime verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ettiler.

Karne törenine Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, bazı kurum müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte tören sona erdi.

