YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şahinbey Belediyesi sporcuları turnuvaya damga vurdu

Şahinbey Belediyesi sporcuları turnuvaya damga vurdu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Karate turnuvasında iki birincilik, bir ikincilik ve iki üçüncülük derecesi elde ederek turnuvaya damga vurdular.

14-15 Ocak 2017 tarihleri arasında Adıyaman'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Karate karşılaşmalarında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Songül Korkmaz,İsmet Buğra Alkaya, Bünyamin Demir, Nursena Üçtaç ve Ahmet Ataş dereceye girerek Gaziantep'in gururu oldu.

Dereceler gururlandırdı

Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarına katılan İsmet Buğra Alkaya +55 kg 1.(Birinci) ve Songül Korkmaz 35 kg 'da 1. (Birinci),Kata dalında Bünyamın Demir 2.(İkinci) ve Ahmet Ataş 55 kg da 3.(Üçüncü) ve Kata Dalında Nursena Üçtaş 3.(Üçüncü) oldu. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, karatede artık Gaziantep'in en iyi takımlarından biri olduklarını ifade ederek, "Alınan iyi dereceler bizleri çok memnun ediyor. Sporcularımızın bu doğrultuda başarılarınıza yenilerini ekleyeceklerinizi yürekten inanıyorum" diye konuştu.

(LO-SD-Y)



20.01.2017 15:39:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER