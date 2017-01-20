ozdoğan'da işitme engelli öğrenciler karneleri aldı

Bozdoğan'da işitme engelli öğrenciler karneleri aldı
(Fotoğraflı)
Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Şair Fethi Bey İşitme Engelliler Okulu öğrencileri karnelerini, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki'nin elinden aldı.
2016-2017 eğitim öğretim dönemi sonunda birinci yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte Bozdoğan Şair Fethi Bey İşitme Engelliler Okulu'nda okuyan 30 öğrenci karne sevinci yaşadı.Öğrencilerin karnelerini Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran verdi.
Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile karne sevinci yaşayan çocuklar, bu sevinçlerini Kaymakam Mustafa İkbal Eşki'ye sarılarak yaşadılar.
(OD-MB-Y)
20.01.2017 15:42:22 TSI
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