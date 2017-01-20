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Yanan dalgıç pompanın motoru tamir edildi



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Edirne'de, 31 Aralık 2016 tarihinde yaşanan elektrik kesintisinden dolayı yanan dalgıç pompanın motoru, Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından tamir edildi.

Yılbaşı akşamı Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan plansız ve ani elektrik kesintileri nedeniyle Buçuktepe'den yeni yerleşim ve Kıyık Mevkii'ndeki su deposunu besleyen 45 kilovat 200 metreküp su basan dalgıç pompanın motoru zarar görmüştü. Zarar gören motor daha sonra yanarak kullanılmaz hale geldi.

Dalgıç pompanın motoru Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılarak, çalışır duruma getirildi.

(KU-Y)



20.01.2017 15:42:38 TSI

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