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İpekyolu ile hızlı tren yolu buluşsun



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, İpekyolu'nun güzergahı ile hızlı tren güzergahının birleşmesi gerektiğini kaydetti.

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasında yapılması planlanan hızlı tren hattının Göksu Çayını takiben Tut ilçesi sınırları içerisinden geçmesi gerektiğini öne süren Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı, ilçenin gelişimi için tek umudun hızlı tren olduğunu ifade etti.

Tut ilçesi Vijne Köprüsünün İpekyolu'nun geçiş güzergahı olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Cemal Avcı, hızlı tren güzergahının buradan geçmesiyle hem devletin hem de milletin kazanacağını savundu.

Başkan Cemal Avcı, önümüzdeki günlerde proje-etüt ihalesi yapılacak olan Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasındaki 100 kilometrelik hızlı tren güzergahının Tut ilçesinden geçmesinin bir ilçenin kaderini değiştireceğini vurguladı.

Cemal Avcı açıklamasında, "Tut İlçesi iki dağ arasında sıkışıp kalan, yeterli tarım arazisi olmayan bir coğrafyada gelişime elverişli değil. Hızlı tren Gölbaşı ilçesinden karayolunu takip ederek Adıyaman'a ilerler ise tarım arazileri istimlak edilecek. Tut İlçesi Göksu Çayı takiben gider ise mesafe kısalacak ve istimlak yüzde 40 azalacak. Tut ilçesinde hazineye ait arazilerden geçecek. Burada hem devletin hem de vatandaş karlı çıkacak.

İpekyolu Göksu üzerinden tarihi Vijne Köprüsünden geçmiş. İpekyolu Tut üzerinden Adıyaman, Diyarbakır, Cin'e kadar gittiği söyleniyor. Kısmet olursa eski İpekyolu, tren yolu ile birlikte birleşebilir. Ayrıca hızlı trenin buradan geçmesi bir ilçenin kurtuluşu olacak. Fizibilitenin yapılması için siyasilerimizden rica ediyoruz. İnşallah bu teklifimiz değerlendirilir. Göksu yatağı en düzgün olan alandır. Ulaşıma en kolay alandır. İpekyolu daha önceden kullanılan bir güzergahtır. Neden Adıyaman'a ikinci bir alternatif yol olmasın" dedi.

(AHM)



20.01.2017 15:51:24 TSI

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