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Genç yazardan Müdür Korkmaz'a ziyaret

20 Ocak 2017 Cuma, 15:48
Genç yazardan Müdür Korkmaz'a ziyaret
Genç yazardan Müdür Korkmaz'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlisli genç yazar Ufuk Olcay, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.
Yazar Olcay, "Nakiller" isimli kitabını imzalayıp Milli Eğitim Müdürü Korkmaz'a hediye etti. Genç yazarın kendisine yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Korkmaz, Olcay'ın bu kitabının diğer gençlere örnek olacağını söyledi. Korkmaz, "Genç yazarımızı tebrik ederim. İnanıyorum ki bu ve benzer çalışmalar diğer öğrencilerimize de örnek olacaktır. Yeni eserlerin ortaya çıkması için diğer öğrencilerimizi de teşvik edecektir. Ufuk Olcay'a başarılarının devamını dilerim" dedi.
Lise öğrencisi genç yazar Ufuk Olcay ise, okullara dağıtılmak amacıyla 500 tane kitap verdiğini belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürümüz Emin Korkmaz'ı makamında ziyaret edip, yazdığım eserimi kendilerine takdim ettim. Yine okullara dağıtılması için yaklaşık 500 adet kitap bıraktım. Müdür Beye alakasından ötürü teşekkür ederim. Eski milli sporculardan Serdar Durer benim öğretmenimdi. Serdar Durer'in öğrencisi olduğum dönemde, sürekli yazdığı yazıları takip eder, heyecanla okurdum. Yazılarını okumaktan büyük keyif alırdım. Serdar Hoca idolüm oldu. Bir süre sonra bende yazmaya, başımdan geçen anılarımı kaleme almaya başladım. Daha sonra bu yazdıklarım kitap haline geldi. Kitabın ismi de şuradan geliyor. Puan sistemine göre liselere yerleştirme yapıldığı için, kısa süre içerisinde üç okul değiştirdim. Gittiğim her okulda öğretmenlerimizle, idarecilerimiz ve öğrenci arkadaşlarımla çok güzel anılarımız oldu. Bu anıların ölümsüzleşmesi için, kaleme aldım ve anıya dönüştü. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde daha güzel eserler ortaya koyacağım. Hem tahsil hayatımı sürdürmek, hem de bir taraftan yazmak tabi kolay değil. Ancak sizi destekleyen birçok kişi etrafınızda olunca, bunların desteği, azim ve kararlılığınızla birleşince tabi başarıda kaçınılmaz oluyor. Üzülerek ifade etmek isterim ki okumayan, araştırmayan bir toplumuz. Bu yüzden dedikodunun çok üst düzeyde olduğu bir toplum haline geldik. Tüm genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum; şairin tabiri ile okumayan insan hiçbir menzile varamaz. Memleketimizin bu kadar geri kalmasının temelinde de okumamak geliyor. Okumaktan kastım tahsil değil, dünyayı ve olayları takip etmek, doğru analiz etmek, bolca kitap okumaktır. Tabi birde tahsil eklenirse daha da pekişir, güzelleşir. Bu çalışmamın vücut bulmasında emeği geçen başta arkadaşlarım olmak üzere öğretmenlerime, idarecilerime, çalıştığım okullardaki okul personeline, abim Sefa ve Vefa Beye, anneme, babama, Serkan amcama ve özelikle Serdar Durer Hocama çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(VO-MSA-Y)

20.01.2017 15:52:24 TSI
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