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Edremit'te karne sevinci



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, öğrencilere karnelerini dağıtarak, yarıyıl tatilinde düzenleyecekleri etkinliklerin müjdesini verdi.

Süphan Mahallesi'ndeki Van-TESKOMB Süphan İlk ve Ortaokulu ile Kazım Karabekir İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Atıf Çiçekli'nin yanı sıra İlçe Emniyet Amiri Hakan Selen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Ökemen, İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve öğretmenlerle veliler katıldı. Sınıfları dolaşarak öğrencilere karneleriyle birlikte çikolata ve pamuk şekeri dağıtan Çiçekli, tatili iyi değerlendirmeleri için de tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere yarıyıl tatilini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmelerini öneren Çiçekli, "Bir dönemin sonunda karnelerinizi alarak tatile çıkıyorsunuz. Tatil süresince bol bol kitap okumanızı öneriyorum. Eksikliklerinizi de gözden geçirerek ikinci döneme daha iyi başlamalısınız. Tabi bu tatil döneminde hem oynayıp hem de dinlenerek ikinci döneme hazırlanmalısınız. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Çiçekli, tek tek ilgilendiği çocukların yarıyıl tatillerini iyi geçirmeleri için de düzenleyecekleri etkinliklerin müjdesini verdi. Çiçekli, "Yarıyıl tatilinde öğrencilerimizin bol bol eğlenmeleri ve güzel vakit geçirmeleri için birçok etkinlik planlıyoruz. Bu kapsamda bin 500 öğrencimizi sinemaya, 200 öğrencimizi ise tiyatroya götüreceğiz inşallah. Ayrıca 400 öğrencimiz için de Abalı Kayak Merkezinde kayak etkinliği planladık" diye konuştu.

Çiçekli, karne dağıtım programına katıldığı bir okuldaki 200 birinci sınıf öğrencisini de velileriyle birlikte oyun parkına davet etti.

Karnelerini alarak sevinçlerini aileleriyle paylaşan öğrenciler, palyaçoların gösterisiyle güzel bir gün geçirdiler.

İlçedeki 110 okulda eğitim öğretim gören 37 bin öğrenci, karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktılar.

(MSA-Y)



20.01.2017 15:53:42 TSI

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