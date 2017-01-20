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Doğanşehir de 7 bin 800 öğrenci karne aldı



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MALATYA (İHA) - 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci döneminde Doğanşehir ilçesinde 7 bin 800 öğrenci karne aldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı birinci döneminde Doğanşehir ilçesinde 7 bin 800 öğrenci düzenlenen törenle karnelerini aldı. Törene Doğanşehir kaymakamı Memiş İnan, Garnizon Komutanı Hakan Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, öğrenciler ve velileri katıldı. Törende konuşan Kaymakam Memiş İnan öğrencilere ve öğretmenlere tavsiyelerde bulunarak öğrencilerin verimli bir tatil geçirmesini temenni etti.

(ŞS-SD-Y)



20.01.2017 15:55:39 TSI

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